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لاعبو الأهلي يؤدون صلاة الجمعة بفندق الإقامة فى المغرب

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا بالمغرب، صلاة الجمعة اليوم بمقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء.


واتفق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري، على تخصيص قاعة في الفندق يؤدي فيها الفريق وبعثة الأهلي صلاة الجمعة.


ويخوض الأهلي مرانه الختامي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب «كهرماء» الذي يبعد نصف ساعة عن مقر إقامة البعثة في الدار البيضاء، وتدرب عليه الفريق خلال اليومين الماضيين.


ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في التاسعة مساء غدٍ  السبت، بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» في نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

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