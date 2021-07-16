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ليستر سيتي يتعاقد مع ريان برتراند حتى عام 2023

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدافع ريان برتراند لمدة عامين، حتى عام 2023.

وذكر الموقع الرسمي لليستر أن برتراند - 31 عاما- انضم إلى ليستر في صفقة انتقال حر بعد سبعة مواسم قضاها لاعبا في صفوف ساوثهامبتون، حيث شارك في 240 مباراة في كل البطولات.

ولعب برتراند 19 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، كما أنه لعب لفريق تشيلسي وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال برتراند في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد حقا بالتواجد هنا، الانضمام إلى ليستر سيتي عزز طموحاتي وما أريد الوصول إليه في مسيرتي الكروية".

وأنهى ليستر الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

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ليستر سيتي ريان برتراند حتى عام 2023

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