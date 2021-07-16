Advertisements

البرلمان العربي يحذر من دعوات إقتحام المسجد الأقصى

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
Advertisements
حذّر البرلمان العربي من خطورة دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد المقبل، ورفع علم سلطات الاحتلال في باحاته، بمناسبة ما يسمونه بذكرى "خراب الهيكل"، مؤكدًا على أن مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي في بيان له اليوم، بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الاستفزازات المستمرة التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، كما طالب توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ووقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية له.
مشيرًا إلى أنه سوف يحمل سلطات القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وتداعياتها.

ويشدد البرلمان العربي على أن مثل هذه الممارسات تمثل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين في كل بقاع الأرض خاصة في ظل هذه الأيام المباركة، كما تمثل استخفافا شديدًا بالشرعية الدولية، وخاصة القرارات الدولية التي تطالب القوة القائمة بالاحتلال بعدم المساس بالمقدسات الدينية في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المسجد الاقصى البرلمان العربي اقتحام الأقصى

أخبار تهمك

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

منذ أقل من نصف ساعة

تامر عبد المنعم يطالب نقابة المهن التمثيلية بإلغاء عضوية حلا شيحة ويُعلق :"مش محتاجين لفتواها"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 20 ساعة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ نصف ساعة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 15 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 21 ساعة

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل قوي لإسبانيا أمام مصر في أوليمبياد طوكيو

منذ ساعة

التعليق الأول لهالة صدقي بعد حبس طليقها وتؤكد: قصة محزنة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الرئاسة الفلسطينية تحذر من التصعيد في القدس

مرصد الأزهر: أكثر من 1500 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" في فبراير المُنصرم

رئيس البرلمان العربي يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصي

البرلمان العربي يدين الإنتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني

أسامة الأزهرى: لا سبيل لحماية الأقصى إلا بتوافد المسلمين لزيارته وعمارته

رئيس البرلمان العربي: قوات الإحتلال الإسرائيلي تستخف بقواعد القانون الدولي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

11:30 ص

موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

01:04 م

تشكيل قوي لإسبانيا أمام مصر في أوليمبياد طوكيو

12:31 م

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

06:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس