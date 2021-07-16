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تشكيل قوي لإسبانيا أمام مصر في أوليمبياد طوكيو
الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:31 م
الفجر الرياضي
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يستعد منتخب مصر الأوليمبي لخوض أولى مبارياته في دورة الألعاب الأوليمبية حيث سيلتقي منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو الجاري.
وينتظر أن تكون مباراة إسبانيا صعبة للغاية حيث يضم اللاروخا العديد من اللاعبين من ريال مدريد وبرشلونة.
ومن المتوقع ان يبدأ منتخب إسبانيا أمام مصر بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا.
خط الوسط: داني سيبايوس، كارلوس سولير، بيدري.
خط الهجوم: ماركو أسينسيو، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.
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