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دنيا سمير غانم تدعوا لوالدها بالرحمة ولوالدتها بالشفاء العاجل

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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وجهت الفنانة دنيا سمير غانم لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، مُتمنية من الله أن يرحمه وأن يدخله الجنة بدون حساب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نشرت دنيا سمير غانم صورة لها برفقة والدها الفنان الراحل سمير غانم، وعلقت عليها قائلة:"ربنا يرحمك ويسعدك يا حبيبي، اللهم أدخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب "

كما شاركت جمهورها أيضاً بصوره جمعتها بوالدتها في مرحلة الطفوله، وعلقت عليها قائلة:" ربنا يشفيكي يا مامي ياحببتي"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

والجدير بالذكر أن الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا يوم 20 مايو الماضي بعد معاناته مع المرض. 

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