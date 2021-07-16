ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية من القبض على إثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة.



فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى–2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.



تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (840٫000 – ثمانمائة وأربعون ألف جنيه تقريبًا).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

