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غضب جماهيري بالالومنيوم بسبب مفاوضات "رضوان"

الجمعة 16/يوليو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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حالة من الغضب الشديد تسيطر على جماهير الكرة بنجع حمادي عقب إعلان خبر مفاوضات إدارة الالومنيوم مع ياسر رضوان، معلنين عدم رضائهم عن هذا التعاقد.

وشهدت الساعات الماضية حملة شرسة من متابعي وجماهير نادي الالومنيوم على مواقع التواصل الاجتماعي معلنين رفضهم التعاقد مع ياسر رضوان والاعتماد على أبناء النادي ومن سبق لهم تحقيق إنجاز الصعود بالفريق للدوري الممتاز.

وقال أحمد المراشدي صحفي عبر صفحته الشخصية لماذا لم يتم التجديد لسعيد ابراهيم بعد النتائج المميزة التي حققها مع الفريق الموسم المنقضي وتحقيقه المركز الثاني .

كما أشار ياسين العدوي مشجع إلى أن التعاقد مع ياسر رضوان يعد خطوة للخلف لاسيما وأن الأخير لايمتلك CV قوي واسمه دائما مرتبط بفرق هبطت للقسم الثالث، مؤكدا أن هناك مدربين سبق لهم الصعود بالفريق للدوري الممتاز امثال محمود مرزوق، سعيد ابراهيم، محمود ابراهيم، اتمنى أن تمنحهم إدارة النادي الفرصة.

بينما أعلن طاهر محمد مشجع عن رفضه التعاقد مع ياسر رضوان وطالب إدارة النادي ورئيس الشركة بالأخص دراسة موقف كل مدرب يتم ترشيحه، موضحا أن نادي الالومنيوم كبير ومديره الفني لابد أن يليق باسم هذا الكيان، أو إعطاء الفرصة كاملة لمن سبق لهم تحقيق الصعود، ونأخذ نادي سوهاج عبرة بمنحه أبناء النادي الفرصة للعام الثالث على التوالي.

وسوف تشهد الساعات المقبلة اعلان مجلس إدارة الالومنيوم عن المدير الفني للفريق بعد طرح اكثر من اسم على طاولة المنافسات .

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