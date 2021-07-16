"الزراعة" تصدر نشرة الحصاد رقم ٤٧ لأنشطتها الأسبوعية









أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٤٧، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٩ إلى ١٥ يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.





وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.





واستهل الانفوجراف بالقاء الضوء على اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية.





وأشار الحصاد الأسبوعي للوزارة إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد استقبل الدكتورة دينا صالح المدير الإقليمي للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وبحث معها موقف تنفيذ المشروعات الزراعية الممولة من المنظمة الدولية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كما التقى الوزير والدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة ( اكساد) التابع لجامعه الدول العربية، حيث استعرض اللقاء المشروعات القومية الزراعية بمصر ومشروع الدلتا الجديدة والجهود التي تبذلها الدولة المصرية ووزارة الزراعة في توفير الامن الغذائي وتدوير واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مشروعات التوسع الافقي ودور الوازرة ومراكزها البحثية في التكيف مع التغيرات المناخية وانتاج اصناف وسلالات من المحاصيل عالية الانتاجية ومتحملة للاجهاد الحراري وعالية الانتاجية وكذلك الجهود المبذولة لترشيد استخدام المياة وتحديث طرق الري.

والتقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر "ايلينا بانوفا"، وبحث اللقاء تكثيف سبل التعاون بين مصر والمنظمات الدولية العاملة في قطاع الزراعة والامن الغذائي في مصر، كما التقى و"رامون جيل كاساريس" سفير دولة اسبانيا بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون في المجال الزراعي والانشطة المرتبطة به بين البلدين.





وخلال هذا الاسبوع ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور د محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، حيث أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال المشروعات القومية وأيضا الحصر التصنيفي والتراكيب المحصولية لمشروعات التوسع الأفقي والاستصلاح الجديدة وكذلك جهودها في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وانهاء مشكلات المنتفعين، كما عقد اجتماعا مع فريق انتاج تقاوي الخضر بمعهد البساتين وبحث معهم آخر مستجدات وتطورات العمل بالبرنامج مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود إنتاج تقاوي الخضر في مصر، وذلك بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي.





كما شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بخصوص تطوير البنية المعلوماتية بوزارة الزراعة، حيث وقع البروتوكول، الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية، جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق المنصّة الزراعية الإلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR" والتي نظمتها شركة "إي أسواق مصر"، التابعة لمجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر في السنوات الأخيرة وفي ظل دعم القيادة السياسية أخذت خطوات واضحة ومحددة وغير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين بشكل عام، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حفل افتتاح المؤتمر الافتراضى حول افضل الممارسات لبناء نظم غذائية مستدامة فى منطقة منظمة التعاون الاسلامى، بمشاركة "يرلان بايدوليت" المدير العام للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي، و "اجنيس كاليباتا" المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لقمة النظم الغذائية، و "احمد سينجندو" الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمنظمة التعاون الاسلامى، وعدد من وزراء الزراعة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.





كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل التدريبية في مجال تنمية الريف المصري، والتي ينفذها قطاع الارشاد الزراعي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، وافتتح ورشة العمل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، والدكتور عادل عبدالسميع مدير معهد بحوث الارشاد الزراعي، والتنمية الريفية، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين بمعهد بحوث الارشاد الزراعي، وممثلي الادارة المركزية للارشاد الزراعي، الادارة المركزية لشئون المديريات، الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعي، الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.





كما حذرت الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اصحاب مشاتل الخضر من زراعة اي اصناف مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة حتى لايتعرضون للمسائلة القانونية كما تؤكد على المزارعين ضرورة الحصول على فاتورة شراء للبذرة او الشتلة حماية لحقوقهم.





واوضح الحصاد ان أطباء الترصد الوبائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات وإدارات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية، قاموا خلال الفترة من 6/15 وحتى 7/1 بتنفيذ حوالى 90 زيارة ميدانية لرصد الحيوانات بأسواق الحيوانات الحية والقرى المجاورة لها والمنازل للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالاسواق قبل عيد الاضحى المبارك والتأكد من عدم وجود أعراض لأى امراض وبائية للحيوانات المتداولة، كذلك تم الاعلان عن انه تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة المتميزة والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.





واعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تحصين اكثر من ١.٨ مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك من بداية الحملة القومية للتحصين، والتي بدأت من ٢٦ يونيو الماضي، ومستمرة حتى الآن، بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الاوبئة، كذلك تم تنفيذ اكثر من ٣٥٠ قافلة ارشادية وتوعوية بيطرية، في اسواق الماشية بالمحافظات المختلفة، منذ مارس الماشي وحتى الآن، لتوعية المربيين بأهمية التأمين على ماشيتهم، والمزايا التي يمنحها الصندوق لهم، كما اصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمكتب الاعلامي للوزارة، روشتة للمواطنين تشمل ١٢ نصيحة يجب مراعاتها قبل شراء اضحية العيد.





وفي سياق متصل واصل قطاع الارشاد الزراعي، ممثلا في الادارتين المركزيتين للبساتين والمحاصيل الزراعية، والارشاد الزراعي، حملات المرور والتوعوية للمزارعين في الحقول بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في حينه، حيث تم المرور خلال هذا الاسبوع على محافظات: الشرقية، الدقهلية، اسيوط، الغربية، المنيا، الإسكندرية.





ونظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية تحت عنوان: كيف تصبح نحالاً محترفاً وذلك خلال الفترة من ١١ الى ١٢ يوليو ٢٠٢١ بفرع المعهد بسخا بمحافظة كفر الشيخ، يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بضرورة تنمية خبرات شباب النحالين في مجال تربية نحل العسل بما ينعكس على زيادة العائد الإقتصادي من مشاريع تربية نحل العسل وتشجيع الشباب على العمل الحر وإنشاء المناحل للإسهام في حل مشكلة البطالة وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، كما تم تجديد إعتماد الجودة لمعمل كيمياء الأغذية ومنح شهادة نظام إدارة الجودة لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، وذلك في اطار التحسين المستمر وتطوير جودة الأداء الفعال للمعاهد والمعامل بالمركز.





واختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية تحت عنوان: دور المعامل المعتمدة في منظومة سلامة الغذاء، والذي ينفذه المعمل سنوياً لتأهيل طلاب السنوات النهائية لمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب من خلال أفضل الخبراء في مجال تحليل الملوثات في الأغذية وباستخدام أحدث الأجهزة في العالم، حيث استمر البرنامج على مدار أسبوعين متتاليين تم خلالهما تدريب أكثر من 60 طالب من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري بالجامعات المصرية، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي تم استلامها من عملاء المعمل واصدار شهادات بها، هذا الاسبوع حوالي 4500 عينة، واعلن المعمل مشاركته في اجتماع مع منظمة الزراعة والأغذية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي لمناقشة طرق انتشار والاستفادة من تطبيق المفيد في الأغذية والزراعة وكذا التواصل من خلال خبراء مركز البحوث مع المزارعين من خلال منصة منتدى المزارعين والذي سيتم من خلاله الرد على الاستفسارات الفنية للمزراعين من خلال خبراء المركز المسجلين لدى قطاع الإرشاد الزراعي.