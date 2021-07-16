"أفتقدك كثيرا"..رانيا محمود ياسين توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

اعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن اشتياقها الشديد لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت رانيا محمود ياسين صورة لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين احتوت على عدة صور له من أعماله الفنية، وعلقت عليها قائلة:"أبي الغالي كم افتقدك كثيراً، الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته".



وتابعت رانيا محمود ياسين قائلة :"جمعتك في جنات النعيم، في صحبة الأخيار والصدقين والأنبياء والشهداء، جمعة مباركة عليكم، ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال ويرحم جميع أمواتنا ويسكنهم فسيح جناته".



وفي سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من من خلال مسلسل "الطاووس"، وهو بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، فرح الزاهد، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف كريم الدليل.