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أسهم أوروبا تصعد مع انتعاش قطاع السفر

الجمعة 16/يوليو/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد أن انتعشت أسهم شركات السفر من الخسائر الحادة التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، في حين طغت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية على المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بالسلالة دلتا في القارة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:22 بتوقيت جرينتش، مما يجعله متجها لإنهاء الأسبوع مستقرا أو بانخفاض طفيف. وكان قطاعا السفر والتجزئة في مقدمة الرابحين بين القطاعات.

وانخفض سهم إريكسن السويدية 9.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن أرباح أساسية في الربع الثاني من العام أقل من تقديرات السوق، متأثرة بانخفاض المبيعات في البر الرئيسي الصيني.

وفي بريطانيا، ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 وأسهم الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة 0.5 بالمئة لكل منهما بعد خسائر حادة في وقت سابق من الأسبوع مع الاتجاه لرفع المزيد من القيود المرتبطة بالجائحة يوم الإثنين.

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