"بـ المفك".. مناظرة النيابة لجثة صاحب سوبر ماركت مقتول في حلوان

أنتقل فريق من نيابة حوادث حلوان الكلية لمناظرة جثة صاحب سوبر ماركت طعن على يد صاحب محل أحذية حيث تبين أن الجثة لرجل يبلغ من العمر 36 سنة ويرتدى قميص أبيض اللون وبنطلون "جينز " وبها 3 طعنات أثنين بالصدر وطعنة بالقلب أدت إلى نزيف دموى والوفاة فى الحال، وكان يوجد الأداه المستخدمة فى الجريمة " مفك" بجوار الجثة.



تلقي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر العمالي، مفاده استقبالها جثة المواطن "أيمن عاشور"، صاحب سوبر ماركت ومقيم بمنطقة كفر العلو.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزماتي يدعي" مجدي"،بسبب مشادة كلامية بينهما أثناء قيام المتهم بشراء بعض الأغراض من الضحية، وألقت قوات الأمن القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

