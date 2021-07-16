رئيس قرية شما: "نشكر الرئيس لأنه جبر بخاطر أهالي الريف" (فيديو)

وجه الدكتور نادر أبو عامر، رئيس الوحدة المحلية لقرية شما بمركز أشمون بالمنوفية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاقه مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، قائلا: "بنشكر الرئيس السيسي لأنه جبر بخاطر المواطن في الريف المصري".





وأشار "أبو عامر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن قرية شما كانت محرومة من الخدمات والجاري العمل على رفع كفاءات الخدمات بها، لافتا إلى أنه تم توصيل الغاز لمنازل القرية بنسبة 97%، ووصلت نسبة تنفيذ الصرف الصحي إلى 100% داخل الاحوزة العمرانية بالقرية.



