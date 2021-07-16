التعليق الأول لهالة صدقي بعد حبس طليقها وتؤكد: قصة محزنة





تقدمت الفنانة هالة صدقي، بالشكر لكل من قام بتهنئتها بكسب قضية طليقها واعتذرت عن الرد للقنوات الإعلامية والصحفيين.



وكتبت هالة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعتذر لكل من قام بتهنأتي بمجموعه الاحكام التي صدرت لصالح أولادي قبل مصلحتي واعتذر بشده عن عدم ردي لكل زملائي واصدقائي الصحفيين الشرفاء ولكل المحطات التلفزيونيه لان في الحقيقيه ليس هناك شئ يسعدني غير حكم ربنا حتي ولو بعد حين ، ولكن هناك أسرة ادمرت وحاولت مراراً إني أحافظ على شكل الأسرة سبع سنوات للحفاظ علي شكل الأب المثالي حتي ولو أمام أبنائي ففشلت وتحت الضغط والابتزاز والاستفزاز المستمر للاسف اضطرني للوصول لهذه المرحله وهو الحكم عليه بالسجن لأكثر من قضيه وهناك عده قضايا أخرى منها التزوير والتشهير وكذلك بأمريكا الذي يحتمي بها'.



وأضافت قائلة : "واعتقد إن الرجوله ولو له حق واحد يكون هنا في مصر امام أهلي وناسي، قصة محزنة إني ادافع عن حقوق أطفالي واحميهم من التشهير من اللي مفروض يكون حاميهم وسندهم في الدنيا ، هناك آباء يستغلوا أطفالهم في الدعاره والمخدرات والسرقه هذا الأب لايقل عن هؤلاء للأسف، اعتذر للإطاله واعتذر عن اقحامكم في مشاكلي التي حاولت علي مدار سنين اخفأها لأنها سئ يخصني وحدي ولكن اصراره علي فتح باب بيتي أنا وولادي علي الملاء بيجبرني الرد بنفس الطريقه ولكن للإسف للشهره مجانين حتي لو علي حساب أطفالهم، والأغرب رسائله التلفونية لي وعكسها تماماً في اليوم التالي".



وانهت كلامها قائلة : "سعدت جداً اليوم باحتفالية حياه كريمه ، مشروع قومي عظيم وهو الموضوع الأهم وهو وطنا العزيز".



وكانت حبست محكمة الأسرة في قصر النيل زوج الفنانة هالة صدقى بعد أن تم رفض الدعوى التي تقدم بها زوج هالة صدقى التي يدعي فيها إنكار نسب طفليها، وحكمت المحكمة بإثبات نسب الطفلين.



وقضت المحكمة بحبس زوج الفنانة هالة صدقى شهرا لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، وكانت محكمة الأسرة قضت في حكم سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقي شهرا لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه.



