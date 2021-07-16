Advertisements
أمانة الشرقية تُنفذ 1409 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
الجمعة 16/يوليو/2021 - 01:04 م
الفجر السعودي
Advertisements
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1409 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق منشأة مخالفة، إلى جانب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".
وأكدت الأمانة استمرارية جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements