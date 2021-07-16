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أمانة الشرقية تُنفذ 1409 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

الجمعة 16/يوليو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1409 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق منشأة مخالفة، إلى جانب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".
وأكدت الأمانة استمرارية جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940 

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امانه الشارقه الاسواق التجارية اجراءات إحترازية

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