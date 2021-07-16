أمانة الشرقية تُنفذ 1409 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية





نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1409 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق منشأة مخالفة، إلى جانب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".