Advertisements

موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

الجمعة 16/يوليو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
ظهرت ملامح تشكيل الأهلي الذي سيخوض به مباراة الغد أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ويلتقي الأهلي بنظيره كايزر تشيفز في التاسعة من مساء غدٍ السبت على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.


وخلال تدريبات الفريق الأحمر التي خاضها في القاهرة والمغرب ظهرت ملامح تشكيل الأهلي الذي ينوي موسيماني الدفع به في مباراة الغد.


واستقر موسيماني على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول، فيما يتواجد الثلاثي حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في خط الوسط، بينما يعود طاهر محمد طاهر للتشكيل مرة أخرى بعدما تغيب عن مباراة مصر المقاصة ويتواجد في خط الهجوم مع حسين الشحات ومحمد شريف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الأهلي ضد كايزر تشيفزلا الأهلي الجديدة الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 15 ساعة

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ حوالي 7 ساعات

تامر عبد المنعم يطالب نقابة المهن التمثيلية بإلغاء عضوية حلا شيحة ويُعلق :"مش محتاجين لفتواها"

منذ حوالي 3 ساعات

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ حوالي 4 ساعات

التعليق الأول لهالة صدقي بعد حبس طليقها وتؤكد: قصة محزنة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ نصف ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل قوي لإسبانيا أمام مصر في أوليمبياد طوكيو

منذ ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ ساعتين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام إنبي

مفاجآت من العيار الثقيل في تشكيل الأهلي غدًا أمام فيتا كلوب

خاص - الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

عاجل- قائمة الأهلي لموقعة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي الرسمي ضد كايزر تشيفز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

11:30 ص

موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

01:04 م

تشكيل قوي لإسبانيا أمام مصر في أوليمبياد طوكيو

12:31 م

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

06:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس