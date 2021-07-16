موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

ظهرت ملامح تشكيل الأهلي الذي سيخوض به مباراة الغد أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.









ويلتقي الأهلي بنظيره كايزر تشيفز في التاسعة من مساء غدٍ السبت على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.









وخلال تدريبات الفريق الأحمر التي خاضها في القاهرة والمغرب ظهرت ملامح تشكيل الأهلي الذي ينوي موسيماني الدفع به في مباراة الغد.









واستقر موسيماني على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول، فيما يتواجد الثلاثي حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في خط الوسط، بينما يعود طاهر محمد طاهر للتشكيل مرة أخرى بعدما تغيب عن مباراة مصر المقاصة ويتواجد في خط الهجوم مع حسين الشحات ومحمد شريف.



