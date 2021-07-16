نابولي يعلن تمديد عقد جيوفاني دي لورينزو حتى 2026

أعلن نادي نابولي الإيطالي عن تمديد عقد مدافعه جيوفاني دي لورينزو.









وذكر النادي الإيطالي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه مدد عقد اللاعب ليبقى في صفوف الفريق حتى نهاية يونيو عام 2026.









وكان دي لورينزو قد انضم إلى نابولي في صيف عام 2019 قادما من فريق إمبولي، حيث توج مع الفريق بلقب كأس إيطاليا موسم 2019 / 2020.









وتوج دي لورينزو مع منتخب إيطاليا بكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) حيث شارك في المباراة النهائية أمام إنجلترا والتي فاز بها فريق بلاده بتغلبه على نظيره الإنجليزي 3 / 2 بضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1 / 1.









وأنهى نابولي الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الخامس.



