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تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)

الجمعة 16/يوليو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إحدى أبناء الفيوم، الدكتورة زينب محمد علي سلامة، خريجة الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومتطوعة بمؤسسة حياة كريمة.

وتأتي تكريم "زينب"، بالمبادرة إلى المشاركة المجتمعية، والتعاون الكبير لرصد المتابعات وتنفيذ جميع التكليفات بدقة.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.

حيث شاركت أمانة مستقبل وطن محافظة الفيوم، بالمؤتمر الأول لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة.

وجاءت مشاركة العديد من أبناء محافظة الفيوم في هذه الاحتفالية، بحضور قيادات الحزب بالمحافظة برئاسة النائب عبدالقادر الجرحي، أمين المحافظة، والنائب يوسف الشاذلي، أمين التنظيم والسادة نواب الحزب بمجلسي النواب والشورى، وأمناء الامانات النوعية، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وأمناء المراكز، وأعضاء الوحدات الحزبية بالقري.

وأشار الجارحي إلى أن هذه المشاركة تأتي إيمانًا من أمانة الفيوم، بالمجهود الكبير المبذول من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأيضًا لتوجيه كل الدعم للقيادة السياسية.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، انعقاد هذه الاحتفالية بتشريف الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، تضمنت الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتي الآن في قري ومراكز المبادرة.

جدير بالذكر أن الاحتفالية انطلقت بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والوزراء إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية للاحتفال بانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)
تفاصيل تكريم السيسي لـ ابنة الفيوم "زينب سلامة" بمؤتمر "حياة كريمة" (صور)

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قرى الريف بوابة الفجر الفجر السيسي الري المصري

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