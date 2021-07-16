ضبط 23 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة فاسدة بقنا 

شنت مديرية الطب البيطري بقنا بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية حملات تفتيشية مكبرة على المحلات والمطاعم والثلاجات في ٦ مراكز بالمحافظة هي ( أبو تشت - نجع حمادي - دشنا - قنا - قوص - نقادة ).بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لتطهير الأسواق والمحلات من السلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط الأسعار وحماية المواطنين من الأمراض، قبيل عيد الأضحي المبارك.





وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري أن الحملات أسفرت عن تحرير ٢٣ محضر مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أنه تم ضبط ٩٦ كجم كبده مجمدة، ومصنعات لحوم ودجاج مجمد منتهية الصلاحية، وبها تغير في اللون والقوام مع انبعاث رائحة كريهة مع وجود سوائل انفصالية مدممة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ٩٠ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و١٠ كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامه.







وأضاف يوسف أن الحملات الرقابية مستمرة ونستهدف من خلالها مراقبة الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيا أو ماديا.