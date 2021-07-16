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الكشف على ١٠٤٢ مواطنا بقافلة مجانية بقرية أبو مناع قبلي بقنا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا قافلة طبية مجانية بقرية أبو مناع قبلي التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من  الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.


أوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٠٤٢ مواطن في ٧ تخصصات طبية بواقع ؛ " ٣٠٢ حالة رمد، ٢٠٦ حالة أمراض باطنه، ١٩٦ حالة طب أطفال، ١٧١ حالة أمراض جلدية وتناسلية، ٦٧ حالة جراحة، ٥٢ حالة أمراض نساء وتوليد، ٤٨ حالة تنظيم الأسرة "، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٤٦ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية من خلال القوافل الطبية المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

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و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، ووجود صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٩٦ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

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الكلمات المفتاحية

قافلة صحة حياة كريمة اجراءات إحترازية

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