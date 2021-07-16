Advertisements

وكيل صحة الشرقية يكلف "شاهين" بتسيير أعمال مدير عام الطب العلاجي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements



كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور شريف شاهين المشرف العام علي العنايات المركزة والقسطرة القلبية، بتسيير أعمال مدير عام الطب العلاجي، لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية، خلفا للدكتور عصام فرحات لبلوغه السن القانوني للمعاش.

وتكليف الدكتورة راندا محسن منسقة المبادرات الرئاسية بالمديرية، بتسيير أعمال إدارة التدريب بالمديرية، لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية، وذلك خلفا للدكتورة هويدا السيد لبلوغها السن القانوني للمعاش.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور عصام فرحات، والدكتورة هويدا السيد، علي جهودهم المخلصة المبذولة خلال فترة عملهم السابقة لخدمة القطاع الصحي بمحافظة الشرقية، وما تم إنجازه من أعمال خلال تلك الفترة، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صحة الشرقية الطب العلاجي الصحة

أخبار تهمك

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 14 ساعة

التعليق الأول لهالة صدقي بعد حبس طليقها وتؤكد: قصة محزنة

منذ 37 دقيقة

تامر عبد المنعم يطالب نقابة المهن التمثيلية بإلغاء عضوية حلا شيحة ويُعلق :"مش محتاجين لفتواها"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 15 ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل قوي لإسبانيا أمام مصر في أوليمبياد طوكيو

منذ ساعة و 10 دقيقة

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ 38 دقيقة

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

منذ 37 دقيقة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

11:30 ص

موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

01:04 م

تشكيل قوي لإسبانيا أمام مصر في أوليمبياد طوكيو

12:31 م

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

06:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس