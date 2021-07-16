وكيل صحة الشرقية يكلف "شاهين" بتسيير أعمال مدير عام الطب العلاجي







كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور شريف شاهين المشرف العام علي العنايات المركزة والقسطرة القلبية، بتسيير أعمال مدير عام الطب العلاجي، لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية، خلفا للدكتور عصام فرحات لبلوغه السن القانوني للمعاش.



وتكليف الدكتورة راندا محسن منسقة المبادرات الرئاسية بالمديرية، بتسيير أعمال إدارة التدريب بالمديرية، لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية، وذلك خلفا للدكتورة هويدا السيد لبلوغها السن القانوني للمعاش.



وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور عصام فرحات، والدكتورة هويدا السيد، علي جهودهم المخلصة المبذولة خلال فترة عملهم السابقة لخدمة القطاع الصحي بمحافظة الشرقية، وما تم إنجازه من أعمال خلال تلك الفترة، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية.





