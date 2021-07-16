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مصر وأسبانيا يبحثان التعاون في مجال الاستزراع السمكي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير رامون جيل سفير إسبانيا بالقاهرة وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجال الاستزراع السمكي والتقاوي وتحديث الري والصوب الزراعية.

ورحب القصير، بالسفير الإسباني وأكد أن العلاقات المصرية الأسبانية متميزة حيث تعتبر أول دولة تعاملت معها مصر في مشروع الصوب الزراعية مشيرا الى المشروعات العملاقة التي اقامتها الدولة المصرية في مجال الإستزراع السمكى والري الحديث فضلا عن أن مصر تعتبر أولى دول المنطقة في إنتاج البلطي والثالث عالميا كما أن مصر الاولى افريقيا في الاستزراع السمكي وهناك إهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الزراعة.

وأضاف ‏القصير، أنه بحث أيضا مع السفير الإسباني التعاون في مجال الصحة السمكية والتصحر والذكاء الاصطناعي، وتناول الجهود التي تبذلها الدولة حاليا للتغلب على ندرة المياه، مشيرا إلى أن حصة مصر من النيل ثابتة منذ عشرات السنوات رغم الزيادة السكانية المطردة وكذلك زيادة الرقعة الزراعية وأكد أن مصر لم تنكر حق اثيوبيا في التنمية في مقابل الحفاظ على حق مصر في الحياة وحقوقها التاريخية والازلية في نهر النيل.
من ناحيته وجه السفير الإسباني الشكر لوزير الزراعة على حفاوة الاستقبال وعلى العرض الوافى لمستقبل التعاون بين مصر واسبانيا وقال إن بين البلدين تعاون ومصالح مشتركة منذ قديم الأزل لأنهما شركاء في حوض البحر المتوسط.

وأضاف أن بلاده لن تبخل بالتعاون مع مصر في المجالات التي طرحها وزير الزراعة، مشيرا إلى التطور الذي شهدته الزراعة المصرية مؤخرا كما أن المعامل التابعة للوزارة تتمتع بجودة عالية.

واتفق وزير الزراعة والسفير الأسباني، على سرعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وترجمته لافعال على أرض الواقع مع تشكيل مجموعة عمل من الخبراء في البلدين.

‏حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمستشار التجاري الإسباني وبعض قيادات من السفارة الإسبانية بالقاهرة.

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