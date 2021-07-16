رسائل طمأنة وتعليق أمريكي.. أصداء كلمة الرئيس السيسي باحتفالية "حياة كريمة"



لاقت التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتفالية مبادرة حياة كريمة إشادة واسعة من قبل الشخصيات العامة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه كلمة خلال الاحتفالية مضمونها أن يكون المصريين واثقين من أمان بلادهم وأن يعيشوا في أمان، قائلا: "مصر دولة كبيرة ولا يليق بينا القلق.. أنا والجيش نروح قبل ما يحدث أي شئ لمصر وشعبها".



رسالة طمانة للشعب المصري

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، أن خطاب الرئيس السيسي مساء أمس الخميس خلال الاحتفال بمبادرة "حياة كريمة" والتي حضرها الآلاف من المواطنين، في ستاد القاهرة، كان بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري.



وأوضح الاتحاد العام لنقابات عمال، أن الخطاب أكد بقدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومي في الداخل والخارج، وبأن مبادرة "حياة كريمة" هي حق من حقوق الإنسان الذي يُترجَم الأن على أرض الواقع لصالح كل مواطن مصري في مسكن لائق، وفرص عمل جادة وحقيقية، وبنية تحتية وخدمات يستفيد منها الإنسان المصري على مدار اليوم، حسب تصريحات "المراغي".





إشادة من مفتي الجمهورية

وأشاد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باستاد القاهرة، وتجديده العهدَ بالعمل للحفاظ على مقدرات الوطن، وأن المساس بأمن مصر خط أحمر لا يمكن اجتيازه، وأن ممارسة الحكمة والجنوح إلى السلم لا يعني السماح بالمساس بأمن الوطن.



كما أشاد مفتي الجمهورية، بتأكيد الرئيس بأنه يتم التعامل مع كل قضايانا بعقل راشد، ولم ندغدغ مشاعر الناس أبدًا، وأن "حياة كريمة" تأسيس للجمهورية المصرية الجديدة، والإيمان بالحلم يصوغ الحاضر ويصنع المستقبل، وأنه لا يمكن أن ننجح إلا إذا كنا على قلب رجل واحد.



خطاب أثلج الصدور

وقال الدكتور سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، أن احتفالية انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة"، لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن الواحد والعشرين الحقيقي، مشيرا إلي أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل العديد من الرسائل الهامة في الداخل والخارج والتي أكدت وجود قائد قوي حكيم الذي يستطيع العبور بمصر لبر الأمان والحفاظ على أمنها القومي من أي مخاطر وتهديدات، وتوفير حياة كريمة تليق بهم وهو ما يعتبر تطبيق حقيقي لحقوق الإنسان.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الاحتفالية مبادرة حياة كريمة أثلج صدور الشعب المصري ومحا المخاوف من القلوب، وأزاح الهموم وكثرة الفكر فى العقول، وطمأن البال الذى انشغل طوال الفترة الماضية والحالية بشأن موضوع بناء سد النهضة الإثيوبي.



تسليط أمريكي على الكلمة

وسلطت شبكة CNN الأمريكية، الضوء على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر "حياة كريمة" باستاد القاهرة الدولي.



ولفتت الشبكة إلى خطاب الرئيس بأن مصر أكدت للسودان وإثيوبيا أنها ستدعم أي مشروع يعود بالتنمية على هاتين الدولتين لكن بشرط عدم المساس بحصة مصر من المياه، وطمأن المصريين قائلا: "عيشوا حياتكم.. وبلاش هري".











