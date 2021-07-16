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الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينياً منذ بداية العام

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال تقرير للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية هدمت ما لا يقل عن 474 مبنى يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.

 وذكر التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية (أوتشا)، أن من بين تلك المباني المهدمة 150 مبنى موله المانحون. وأوضح أن أعمال الهدم أدت إلى تهجير 656 فلسطينياً.

قال تقرير للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية هدمت ما لا يقل عن 474 مبنى يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.
وذكر التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية (أوتشا)، أن من بين تلك المباني المهدمة 150 مبنى موله المانحون.

وأوضح أن أعمال الهدم أدت إلى تهجير 656 فلسطينياً من بينهم نحو 359 طفلاً، مشيراً إلى أن ذلك يمثل زيادة في عمليات الهدم قدرها 32% في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145% في استهداف المباني المموّلة من المانحين مقارنة مع عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن 84 فلسطينياً فقدوا منازلهم في 14 يوليو (تموز) الجاري، بعدما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنًى على الأقل في تجمع راس التين الرعوي في منطقة الأغوار.

وينحدر المهجّرون من 13 أسرة فلسطينية، تضم 53 طفلاً و14 امرأة.

ولا يزال هؤلاء يمكثون في التجمع، بيد أنهم عرضة لخطر متزايد بترحيلهم قسرًا عنهم بحسب التقرير

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