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قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل بالقوات المسلحة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير2022.

الشروط العامة للقبول

أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح، وأن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقا ً لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة ( فترة التكليف )، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة، ولا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا يزيد السن عن 34 سنة فى 01/01/2022، وألا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة في 01/01/2022، وألا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس الماجستير الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف

يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنويًا بحد أقصى أربعة سنوات، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، علما بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 01/08/2021 ولمدة شهر.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (اضغط هنا).

وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحًا حتى (2) مساءً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم 2261778802.

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