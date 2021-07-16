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الأهلي بالزي الأحمر أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزي التقليدي الخاص به في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، وفقا لما اسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة.


وعقد الاجتماع الفني للمباراة في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء، بحضور كل من؛ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.


وتم  خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من «القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر»، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم اللبني.


بينما يرتدي فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، الطاقم الأصفر، فيما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأخضر.


ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة غدا السبت ،أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

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