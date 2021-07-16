تعرف على المستندات والإجراءات المطلوبة لتقديم طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة

قدّم دليل الخدمات العامة التابع للحكومة المصرية، المستندات والشروط المطلوبة للحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة سواء كانت تتعلق بخدمات المرور أو خدمات الأحوال المدنية أو الخدمات الطبية أو خدمات التموين، وأبرز هذه الخدمات طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة، وتتمثل الإجراءات والمستندات المطلوبة وفق دليل الخدمات العامة كما يلي:





الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة

تتمثل الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة في تسليم المستندات المطلوبة والنموذج المختص للموظف فقط بمكتب العمل، وبعدها يمكن استلام الخدمة.





وأوضح دليل الخدمات العامة أن تقديم طلب استخراج مزاولة حرفة لا يتطلب شروط.





المستندات المطلوبة لتقديم طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة

وتتمثل المستندات المطلوبة لتقديم طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة في:





1- صورة شهادة قياس مستوى المهارة.





2- صورة بطاقة الرقم القومي.





3- 2 صورة شخصية للراغب في تقديم الطلب.





4- شهادة محو الأمية.





5- ما يفيد عضوية طالب الخدمة بالنقابة المهنية.





6- شهادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.





7- شهادة صحية لمهن الصناعات الغذائية والخدمات الصحية.





8- طلب استخراج مزاولة الحرف.





رسوم تقديم طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة

وتتمثل رسوم تقديم الطلب 30 جنيهًا والمدة الزمنية للحصول على الخدمة هي 7 أيام.





يذكر أن غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، طالبت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بوقف تصدير الصوف الخام المصري الي الخارج، مشيرة إلى أن تصدير الصوف يهدد عدد من الأسرالعاملة في بعض القطاعات في مختلف المحافظات بمصر، وقال مسعد عمران رئيس الغرفة، إن الاستغاثة التي أرسلتها الغرفة لوزيرة التجارة والصناعة، تأتي بعد امتناع موردين الصوف الخام من توريد احتياجات العاملين بالقطاع من الصوف الخام مع رفع الأسعار للضعف، بالإضافة إلى قيامهم بالتوريد لمصدرين الصوف الخام.



