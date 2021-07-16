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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع البحر الأعظم

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارعي النيل والبحر الأعظم بحي جنوب الجيزة.

وجه المحافظ خلال تفقده شارع البحر الاعظم بسرعة الإنتهاء من أعمال تركيب الأنترلوك والتنسيق لأرصفه المشاه وأماكن أنتظار السيارات.

كما شدد المحافظ علي حي جنوب بالتنسيق مع الشركة المنفذة ورفع المخلفات أولا بأول مع المتابعة الدورية للأعمال لسرعة الانتهاء منها.

يرافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع البحر الأعظم
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع البحر الأعظم
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع البحر الأعظم
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع البحر الأعظم
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع البحر الأعظم
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع البحر الأعظم
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع البحر الأعظم
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع البحر الأعظم

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