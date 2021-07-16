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مصر تعرب عن تعازيها لألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج في ضحايا الفيضانات

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة الخارجية، منذ قليل، بيانا أعربت فيه جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها وتضامنها مع كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومملكة هولندا فى ضحايا الفيضانات المروعة وتضرر بعض المناطق، والتى أسفرت عن وفاة وفقدان عدد كبير من الضحايا.

وذكرت الخارجية، أن مصر قدمت بصادق تعازيها لذوى الضحايا، متمنية نجاة المفقودين، كما عبرت مصر عن تضامنها مع حكومات وشعوب تلك الدول الصديقة جراء تلك الأزمة.

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