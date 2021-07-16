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بعد حبس الطبيب المتحرش 16عاماً.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند"جوجل"

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدر الفنان عباس أبو الحسن، تريند على موقع البحث الشهير "جوجل" وذلك بعد الحكم بالحبس على الطبيب المتحرش لمدة 16 عاماً. 

وكان عبر الفنان عباس أبوالحسن، عن سعادته بعد الحكم على طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، بالسجن المشدد 16 سنة على خلفية اتهامه من قبل 4 مواطنين بالتحرش بهم من بينهم أبوالحسن.

وقال "أبوالحسن" في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "السجن المشدد 16 سنة على الدكتور باسم سمير طبيب الأسنان المتحرش بالرجال".

واستكمل "الحمد لله، شكرا للشجعان اللي مرضخوش ومسكتوش زي غيرهم، شكرا لرجال النيابة، ومكتب النائب العام، وأجهزة الشرطة والقاضي الجليل وشكرا للإعلام والأصدقاء والمتابعين وكل من ساندوا هذه القضية منذ تفجيرها، والشكر موصول أيضاً للمحامي الذي أقام الدعوى".

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