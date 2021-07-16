موعد مباراة يوفنتوس الأولى في الدوري الإيطالي بالموسم الجديد 2021 - 2022

يستعد فريق يوفنتوس بقوة للدوري الإيطالي الموسم القادم تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري الذي عاد من جديد لتولي تدريب الفريق بعد رحيل بيرلو بسبب النتائج المخيبة للأمال.





وكان يوفنتوس خسر لقب الدوري الايطالي الموسم الماضي بعد سنوات من السيطرة على اللقب لحساب انتر ميلان الذي كان يقوده المدرب أنطونيو كونتي.





ويواجه يوفنتوس فريق أودينيزي ضمن مباريات الجولة الأولى يوم 22 أغسطس المقبل فى افتتاح مباريات الفريق.





ويذكر أن كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي حسم مصيره بالبقاء فى صفوف يوفنتوس الموسم القادم وعدم الرحيل إلي باريس سان جيرمان الفرنسي.



