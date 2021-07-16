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حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 42 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 40 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 38 درجة مئوية.

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مكة المكرمة المدينة المنوره

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