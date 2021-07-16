Advertisements
حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة
الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:36 م
الفجر السعودي
Advertisements
توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 42 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 40 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 38 درجة مئوية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements