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موعد مباراة أتالانتا الأولى في الدوري الإيطالي بالموسم الجديد 2021 - 2022
الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:39 م
حسام مجدي
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي “كالتشيو”، يوم الأربعاء الماضي 14 يوليو، رسميا عن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2021-2022.
ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباراة فريق أتالانتا الأولى في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وأكدت رابطة الدوري الإيطالي منذ عدة أيام، أن أولى مباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري سوف تلعب يوم 22 أغسطس المقبل.
ويستعد فريق أتالانتا لمواجهة نظيره تورينو في الجولة الأولى من الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.
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