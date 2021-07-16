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لهذا السبب..هاني رمزي يوجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
منار داود
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وجه الفنان هاني رمزي رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته لحضور مبادرة حياة كريمة التي أقيمت أمس، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة أصدقائه الفنانين كريم عبدالعزيز ،أحمد حلمي ، إسعاد يونس، هاله صدقي، وعلق عليها قائلاً:"شكرًا سيادة الرئيس على الدعوة الكريمة لمبادرة حياة كريمة سعيد جدا بهذا الإنجاز العظيم".

والجدير بالذكر أن الفنان هاني رمزي يُعرض له حاليًا مسرحية "أبو العربي"، وهي من تأليف محسن رزق، وورشة كتابة أحمد مصطفى، ومصطفى نعمان ومحمود كابو، وإخراج تامر كرم، بطولة هاني رمزي، حجاج عبدالعظيم، محمد جمعة، داليا البحيري، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز.

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