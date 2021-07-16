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لهذا السبب..هاني رمزي يوجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي
الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:41 م
منار داود
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وجه الفنان هاني رمزي رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته لحضور مبادرة حياة كريمة التي أقيمت أمس، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة أصدقائه الفنانين كريم عبدالعزيز ،أحمد حلمي ، إسعاد يونس، هاله صدقي، وعلق عليها قائلاً:"شكرًا سيادة الرئيس على الدعوة الكريمة لمبادرة حياة كريمة سعيد جدا بهذا الإنجاز العظيم".
والجدير بالذكر أن الفنان هاني رمزي يُعرض له حاليًا مسرحية "أبو العربي"، وهي من تأليف محسن رزق، وورشة كتابة أحمد مصطفى، ومصطفى نعمان ومحمود كابو، وإخراج تامر كرم، بطولة هاني رمزي، حجاج عبدالعظيم، محمد جمعة، داليا البحيري، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز.
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