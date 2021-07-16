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تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه غدًا أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :"مباراة الغد فرصة جيدة للأهلي للتتويج باللقب العاشر في تاريخه كما أنها فرصة للاعبين من أجل كتابة التاريخ في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف :"ليس من السهل أن نصل إلى النهائي فلقد مر الفريق بالكثير من الصعوبات ولكنه نجح في الوصول للمباراة النهائية".

وأوضح :"جميع الفرق التي تصل إلى المباراة النهائية لديها فرصة لتحقيق الفوز والظفر باللقب".


وواصل :" علينا أن نحترم كايزر تشيفز الذي تخطى فرق كبيرة من أجل الوصول إلى النهائي مثل سيمبا والوداد".

وزاد :"الفريق الجنوب إفريقيلديه قوة كبيرة في الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، والركنيات كما أن لديهم لاعبين على مستوى عالي، مثل كاسترو وبيليات، الحارس أيضا مميز".

واختتم :"كايزر تشيفز فريق جيد وفريق كبير وعلينا أن نحترمهم في مباراة الغد".

ويلتقي الأهلي بنظيره كايزر تشيفز في التاسعة من مساء غدٍ السبت على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.

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