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عاجل.. إجراء مهم من المترو بشأن عيد الأضحى

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت شركة المترو عن رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى مع إلغاء إجازات طوائف تشغيل القطارات، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة خلال دخول محطات الخطوط الثلاثة.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام حركة المترو فى أيام العيد.

وأوضحت الشركة أن الاستعدادات شملت بداية التشغيل من الساعة الخامسة وربع صباحا وانتهاء التشغيل فى تمام الساعة الواحدة صباحا.

وأشارت شركة المترو أنها لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) أو على الموقع الرسمي للشركة أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

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مترو الأنفاق قطارات عيد الأضحى المبارك المترو أجازة عيد الأضحى في البنوك

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