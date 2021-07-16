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التحقيق في وفاة شخص إثر سقوط شرفة عقار بالإسكندرية

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة انهيار شرفه عقار، بحى الجمرك، والتسبب فى مصرع شخص نتيجة هذا الانهيار، وطلب ملف العقار لفحصه واستدعاء مسؤولى الحى وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وطلب تقرير الطب الشرعى حول الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفى.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار شرفة عقار بشارع على بك، بحى الجمرك، ووفاة شخص.

على الفور انتقل ضباط قسم شرطة الجمرك، ورجال الحماية المدنية، رفقة سيارة اسعاف، ومسؤولى حى الجمرك، وتم التعامل السريع لرفع آثار الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شرفه الدور السادس من العقار الكائن بـ 21 على بك المصرى، واسفر الحادث عن وفاة شخص.

وكشفت التحريات أن العقار مكون من 8 طوابق ومشغول بالسكان، وصادر له قرار ترميم برقم 114 لسنة 1993، تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة ووضع حواجز حديدية حول العقار، وتكليف اللجنة الهندسية لمعاينة العقار ومعرفة خطورته على السكان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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