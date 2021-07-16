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خسائر أسهم التكنولوجيا تقود البورصة اليابانية للتراجع

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
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انخفض المؤشر نيكي القياسي الياباني اليوم الجمعة إلى ما دون مستوى 28 ألف نقطة الهام من الناحية النفسية إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر الانخفاضات في وول ستريت خلال الليل، في حين تأثرت معنويات المستثمرين بالارتفاع المستمر في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

قفزت الإصابات الجديدة بكوفيد-19 إلى 1308 في طوكيو يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ يناير، وذلك قبل أسبوع من استضافة المدينة للأولمبياد، مما قد يؤدي إلى زيادة جديدة في الإصابات وسط توافد الرياضيين والمسؤولين الأجانب.


وانخفض نيكي الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه إلى مستوى متدن عند 27847.35 نقطة قبل أن ينهي الجلسة منخفضا واحدا بالمئة عند 28003.08 نقطة، مقتديا بالانخفاضات التي قادها المؤشر ناسداك المجمع للأسهم الأمريكية.

ومن بين الأسهم المدرجة عليه، خسر سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون 2.2 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب، بعد أن أشارت الشركة المنافسة تي.إس.إم.سي إلى خطط لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة واليابان وزيادة الطاقة الإنتاجية في الصين.

وهبط سهما نيكون كورب وأوليمبس المصنعتين للكاميرات اثنين بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب، فيما هوى سهم سوني 2.2 بالمئة.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا يوم الجمعة منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1932.19 نقطة.

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