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تعرف على قرار النيابة في واقعة قتيل حلوان

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أصدرت نيابة حوادث حلوان الكلية قرار بحبس متهم بقتل صاحب سوبر ماركت بعدة طعنات متفرقة، بسبب مشادة كلامية بينهما أثناء قيامه بشراء بعض الأغراض من المجني عليه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بارسال الصحيفة الجنائية للمتهم.

تفاصيل الواقعة تعود عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، مفاده استقبالها جثة المواطن "أيمن عاشور"، صاحب سوبر ماركت ومقيم بمنطقة كفر العلو.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزماتي يدعي" مجدي"، بسبب مشادة كلامية بينهما أثناء قيام المتهم بشراء بعض الأغراض من الضحية، وألقت قوات الأمن القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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مباحث قتيل حلوان حوادث تحريات النيابة

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