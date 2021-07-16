تعرف على مباريات روما الـ5 الأولى في الدوري الإيطالي 2021 – 2022

أسفرت قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الجديد 2021 – 2022، عن مواجهة فريق روما نظيره فيورنتينا في مباراة الجولة الأولى بالبطولة.









فريق روما كان أنهى النسخة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي في المركز السابع برصيد 62 نقطة، ويسعى للمنافسة على لقب البطولة في نسختها الجديدة والتي تبدأ في 22 أغسطس المقبل.









وإليكم مواعيد أول 5 مباريات لفريق روما بالدوري الإيطالي:-





- الجولة الأولى: روما × فيورنتينا (22 أغسطس)

- الجولة الثانية: ساليرنيتانا × روما (29 أغسطس)

- الجولة الثالثة: روما × ساسولو (12 سبتمبر)

- الجولة الرابعة: هيلاس فيرونا × روما (19 سبتمبر)

- الجولة الخامسة: روما × أودينيزي (22 سبتمبر)



