Advertisements

"يوروستات" تؤكد نزول تضخم منطقة اليورو والفائض التجاري يتراجع

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكدت بيانات رسمية يوم الجمعة تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في يونيو بعد تسارع مطرد في الأشهر الأولى من 2021، بينما تقلص الفائض التجاري للتكتل في مايو بسبب تراجع الصادرات.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن أسعار المستهلكين في التكتل الذي يضم 19 دولة تستخدم العملة الموحدة ارتفعت 1.9 بالمئة في يونيو على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن زيادة اثنين بالمئة في مايو ، في أول تباطؤ منذ سبتمبر الماضي.

وتؤكد البيانات النهائية تقديرا أوليا صدر عن يوروستات في 30 يونيو.

وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن الميزان التجاري لمنطقة اليورو على صعيد السلع مع بقية العالم سجل فائضا أقل في مايو أيار مما كان عليه في أبريل.

وصدر التكتل في مايو سلعا بقيمة 188.2 مليار يورو (222 مليار دولار) واستورد بضائع بقيمة 180.7 مليار يورو بفائض 7.5 مليار يورو.

وفي أبريل، بلغ الفائض 10.9 مليار يورو، ويرجع أغلب ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات.

أخبار تهمك

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن محاور وطرق الساحل الشمالي

منذ ساعة و 6 دقيقة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل قوي لإسبانيا أمام مصر في أوليمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

منذ أقل من ساعتين

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا عبر "بين سبورتس"

منذ أقل من ساعة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ 18 دقيقة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

تصريحات الشناوي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ ربع ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 22 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 3 ساعات

التعليق الأول لهالة صدقي بعد حبس طليقها وتؤكد: قصة محزنة

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح.. تعرف على أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2021 - 2022

منذ 43 دقيقة

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 م

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

01:02 م

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

11:30 ص

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

06:33 ص

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا عبر "بين سبورتس"

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس