قطاع المعاهد الأزهرية: انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية غدا السبت



أكد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية لمادة الحديث للقسم العلمي، في موعدها غدا السبت، كما هو مخطط سلفًا.



وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنَّ قرار بدء إجازة العيد من السبت القادم لا ينطبق على الامتحانات، وقد نص على استمرار أعمال الامتحانات وَفقًا للمواعيد المقررة، مهيبًا بالسادة المعلمين والطلاب ضرورة الالتزام بالحضور والإجراءات الاحترازية والتعليمات المتبعة في الامتحانات.