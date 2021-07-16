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بعد حفل خطوبتها..كارولين عزمي تتصدر قائمة الأكثر بحثاً على "جوجل"

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدرت الفنانة كارولين عزمي، مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد حفل خطوبتها مساء أمس بحضور عدد من الأقارب وأصدقائها الفنانين.

واحتفلت كارولين عزمي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، ومن أبرز اللقطات التي تداولها الجمهور رقصها مع والدتها وحضور ولاء الشريف وعلق الجمهور علي الصورة: "بنات عبد الحميد الحلوين" نظرا لشهرتهم في مسلسل "ابو العروسة".

وفي سياق آخر، تشارك كارولين عزمي حالياً في الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" المقرر عرضه يوم 1 أغسطس المقبل على منصة"شاهد vip".

"الحرامي 2" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أمير شوقي.

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