الكنيسة المارونية بمصر تستعد لعيد القديس مار شربل





ترأس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، صلاة القداس الإلهي، استعدادًا لعيد القديس مار شربل، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر بالقاهرة.



شارك سيادته في الصلاة لفيف من الآباء الكهنة، وفريق الكورال، وبعض المؤمنين. ودار موضوع كلمة العظة، التي ألقاها سيادة المطران جورج شيحان حول "شربل ابن العائلة". الجدير بالذكر أن الكنيسة المارونية بمصر ستحتفل بعيد القديس مار شربل، يوم الأحد المقبل، الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري، حيث يترأس الصلاة مطران الكنيسة المارونية بمصر.



وأقام سيادة المطران شيحان مزارًا للقديس مار شربل، وكرسه في شهر مارس الماضي، وذلك داخل كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر بالقاهرة، حيث يُعد هذا المزار هو الأول للقديس شربل بمصر.



