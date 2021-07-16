بأسلوب كسر الباب.. حبس تشكيل عصابي يسرق المساكن بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" فى المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.



حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (9) حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل صيانة كمبيوتر - كائن بمنطقة شبرا الخيمة ثان).



بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.