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انسحاب دي مينور من منافسات التنس بأولمبياد طوكيو

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:59 م
الأسترالي أليكس دي مينور
الأسترالي أليكس دي مينور
وكالات
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يشعر الأسترالي أليكس دي مينور بأن أحلامه تحطمت بعدما تأكد غيابه عن منافسات أولمبياد طوكيو بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وكان دي مينور هو أبرز لاعبي الفريق الأسترالي المشارك في منافسات الرجال للتنس بالأولمبياد، بجانب نيك كيريوس.

ولكن كيريوس انسحب الأسبوع الماضي بسب مخاوف من قرار حظر الجماهير من حضور الأحداث بسبب ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان.

والآن انضم دي مينور، المصنف السابع عشر على العالم، لقائمة الغائبين عن الأولمبياد والتي تضم روجيه فيدرر، ورافاييل نادال، بينما ستفقد منافسات السيدات كل من سيرينا وليامز وفيكتوريا أزارينكا، وأنجيليك كيربر ، التي انسحبت اليوم الجمعة.

وقال رئيس بعثة أستراليا يان تشسترمان :"تم إخطارنا بان أليكس دي مينور ثبتت إصابته بفيروس كورونا، ونتيجة لذلك، لن يتمكن أليكس بكل أسف من الانضمام لفريق أستراليا".

وأضاف :"نشعر بالحزن من أجل أليكس لأن حلمه تحطم لعدم قدرته على الحضور. كان حلمه أن يمثل أستراليا في الأولمبياد منذ أن كان طفلا، ولكنه أرسل أطيب تمنياته للفريق".

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