موعد أولى مباريات بايرن ميونيخ في الدوري الألماني 2021 - 2022

يفتتح فريق بايرن ميونخ، مشواره في بطولة الدوري الألماني للموسم المقبل، وذلك حيث سيواجه فريق بايرن مونشنجلادباخ، يوم 13 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير.









وستقام المباراة بين فريقي بايرن ميونخ وبايرن مونشنجلادباخ في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









ويرغب فريق بايرن ميونخ للتتويج بلقب الدوري الألماني، حيث يعد هذا هو لقبه المحبب خلال السنوات الماضية.



