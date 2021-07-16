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كيفن دانسو يغادر معسكر أوجسبورج في النمسا بطريقة مفاجئة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:02 م
اللاعب الشاب كيفن دانسو
اللاعب الشاب كيفن دانسو
وكالات
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أحاط الغموض بمستقبل اللاعب الشاب كيفن دانسو /22 عاما/ مدافع فريق أوجسبورج الألماني لكرة القدم بعدما غادر اللاعب معسكر الفريق التدريبي في النمسا.

وقال شتيفان رويتر الرئيس التنفيذي للنادي، في تصريحات نشرتها صحيفة "أوجسبورجر ألجمينين" الألمانية اليوم الجمعة :"ليس هناك شيء غير موجود في كرة القدم... كنا نفكر بالفعل في تمديد عقده. والآن سندرس الموقف".

وغادر دانسو معسكر الفريق أمس الخميس لأنه شعر أنه لم يعد قادرا على التدريب أو اللعب مع الفريق رغم ترك انطباع جيد أولي في معسكر تيرول.

وقد يكون تصرف دانسو محاولة منه لدفع النادي إلى الموافقة على انتقاله لفريق لنس الفرنسي بعدما أشارت وسائل الإعلام إلى إمكانية انتقال اللاعب للنس.

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كره القدم رياضة اللاعب الشاب كيفن دانسو اخبار الرياضة

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