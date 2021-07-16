سيراميكا كليوباترا يسعى لخطف نجم المصري

تمكن مسؤولو سيراميكا من الحصول على توقيع نجم المصري البورسعيدي عمر كمال عبدالواحد الجناح وذلك تمهيدًا للتعاقد معه معه في الميركاتو الصيفي المقبل.





ودخل مسؤولو سيراميكا كليوباترا في مفاوضات مع عمر كمال عبدالواحد من أجل التعاقد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في صفقة إنتقال حر.





واجتمع معتز البطاوي المدير الرياضي في سيراميكا كليوباترا مع عمر كمال عبدالواحد ووالده في الأيام الماضية وتمكن من الحصول على توقيعه لمدة 4 مواسم مقابل حصول اللاعب على 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد.





ورفض عمر كمال عبدالواحد البالغ من العمر 26 عامًا تجديد عقده مع النادي البورسعيدي والذي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي بسبب ضعف المقابل المادي المعروض عليه والذي لم يتخطى الثلاثة ملايين جنيه في الموسم الواحد.





وارتبط عمر كمال عبدالواحد في الايام الماضية بالإنتقال إلى أي من ناديي الزمالك وبيراميدز وذلك بعد الآداء المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع النادي البورسعيدي في الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا.



