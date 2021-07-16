المغرب التطواني يعلن تعاقده مع المدرب الإسباني كوسانو كانتوس

أنهى المغرب التطواني المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الخميس، مهمة مدربه جمال الدريدب بسبب النتائج السلبية الأخيرة، وتعاقد مع الإسباني كوسانو كانتوس أنطونيو لنهاية الموسم.









واعتبر مجلس إدارة المغرب التطواني أن النتائج السلبية الأخيرة التي "لا تتماشى مع طموحات المجلس والجماهير"، لذلك اتخذ قراره بالاستغناء عن الدريدب.









ونظراً لصعوبة المرحلة التي وصفها بيان النادي بالدقيقة، فقد تم التعاقد مع المدرب الإسباني أنطونيو حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التمديد لعام إضافي.









ودرب أنطونيو بترو أتليتيكو الأنجولي في اخر موسمين، وتوج معه بلقب الدوري في آخر نسخة والمركز الثاني قبل عامين بجانب بلوغ دور المجموعتين في دوي أبطال أفريقيا.









وتراجع المغرب التطواني للمركز التاسع برصيد 32 نقطة متقدماً بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط بعد فشله في الفوز في آخر ست مباريات.



