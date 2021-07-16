تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تتجه الأنظار مساء غد السبت نحو ملعب المركب الرياضي محمد الخامس لمتابعة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز مساء السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.





وجاء تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

تردد قناة CRTV على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 أفقي.

تردد قناة ORTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.



